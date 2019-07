Το τερμάτισε ο Νεϊμάρ! Κορυφαία του στιγμή το... 6-1 της Μπαρτσελόνα επί της Παρί! (photos+video)

Για την κορυφαία του στιγμή στη μέχρι τώρα καριέρα του ρωτήθηκε ο Νεϊμάρ, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να δείχνει πως δεν κατέχει ούτε στο ελάχιστον την τέχνη της διπλωματίας.

Συγκεκριμένα, ο Νεϊμάρ επέλεξε το μυθικό 6-1 της Μπαρτσελόνα επί της τωρινής του ομάδας, της Παρί Σεν Ζερμέν, με το οποίο είχε ανατρέψει το 4-0 του πρώτου αγώνα στους «16» του Champions League το 2017, στη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της διοργάνωσης.

«Η καλύτερη ανάμνηση της καριέρας μου ήταν όταν με τη Μπαρτσελόνα νικήσαμε την Παρί 6-1. Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ έτσι… Ήταν τρελό» ανέφερε χαρακτηριστικά, την ώρα που οι φήμες για επιστροφή του στους «μπλαουγκράνα» φουντώνουν.

Neymar: "My best memory as a footballer? When we won against PSG with FC Barcelona"



