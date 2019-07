«Έδεσε» Καπίνο η Βέρντερ

Ο Στέφανος Καπίνο παρά τον σοβαρό τραυματισμό που αντιμετώπισε την περασμένη περίοδο, επέστρεψε δυνατός και αγωνίστηκε στα τελευταία παιχνίδι με τη Βέρντερ Βρέμης.

Η γερμανική ομάδα, θέλοντας να δείξει πως έχει εμπιστοσύνη στον Έλληνα γκολκίπερ, προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας τους υπογράφοντας νέο συμβόλαιο.

Stefanos #Kapino has extended his contract with #Werder ?✍️



Here's to many more great years together, Kapi! ?#Zillerdeich2019 pic.twitter.com/pLlmk07UhJ