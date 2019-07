Το μυστικό του Φαν Ντάικ για την άμυνα «ένας με έναν» (vid&photos)

Ο Ολλανδός που συνδυάζει ταχύτητα και δύναμη δεν είναι εύκολο να ηττηθεί από επιθετικό ακόμη κι αν αυτός είναι ο Μέσι ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Όμως, εκεί που πραγματικά δε χάνει με τίποτα ο Ολλανδός στόπερ είναι στις μάχες ένας με έναν.

Έχει πάνω από χρόνο να δεχθεί ντρίμπλα, παρότι παίζει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και το τέμπο είναι πολύ υψηλό. Ο ίδιος σε συνέντευξή του ρωτήθηκε γι’ αυτό το επίτευγμα και για το μυστικό της επιτυχίας του.

«Είναι ένα προτέρημα που απέκτησα παίζοντας πολύ ποδόσφαιρο στο δρόμο. Έπαιζα σε πολλά 5 επί 5 όταν ήμουν μικρός και μου άρεσε να παίζω επιθετικά οπότε απέκτησα γνώση πως σκέφτονται οι επιθετικοί σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτό ασφαλώς αναπτύχθηκε στην επαγγελματική μου καριέρα στο ποδόσφαιρο, αλλά αν πραγματικά θες να εξελιχθείς ατομικά ως αμυντικός ή επιθετικός τότε πρέπει να παίζεις ποδόσφαιρο στο δρόμο…»

0 - No opposition player has completed a dribble past Virgil van Dijk in any of his last 64 appearances in all competitions for Liverpool. Rock. #UCLFinal pic.twitter.com/VlviY2ohRH