ΕΠΙΣΗΜΟ: Στην Τσέλσι ο Λάμπαρντ

Στο… σπίτι του επέστρεψε ο Φρανκ Λάμπαρντ! Ο 41χρονος Άγγλος ανέλαβε και επίσημα την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι, στην ομάδα δηλαδή που έγραψε τεράστια ιστορία σαν ποδοσφαιριστής.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε το ντεμπούτο του στους πάγκους ως προπονητής της Ντέρμπι και πια... πέφτει στα βαθιά, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τους «μπλε» του Λονδίνου.

«Είμαι πάρα πολύ περήφανος που επιστρέφω στην Τσέλσι ως προπονητής. Όλοι γνωρίζουν την αγάπη μου για αυτόν τον σύλλογο, την ιστορία που έχουμε μοιραστεί. Τώρα στόχος μου είναι να συγκεντρωθώ στην δουλειά και να προετοιμάσω την ομάδα για τη νέα σεζόν.

Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά, να φέρω και άλλες επιτυχίες και περιμένω πως και πως να αρχίσω τη δουλειά» ήταν τα πρώτα λόγια του Λάμπαρντ.

HE’S HOME! ?



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank