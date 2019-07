Απίστευτο! Εκεί πήγε ο Μπενίτεθ

Νέες περιπέτειες θα έχει ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός αφού αποχώρησε από τη Νιουκάστλ δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Και αυτός δεν είναι και ο πιο… συνηθισμένος.

Συγκεκριμένα ο Μπενίτεθ υπέγραψε συμβόλαιο 14 εκατ. ευρώ ετησίως (!) με την κινέζικη Νταλιάν Γιφάνγκ.

After a long path... We start a new challenge! I´m happy to begin this new project with Dalian Yifang. #ChinaSuperleague #China #DalianYifang #NewChallenge #NewChapter pic.twitter.com/YLwd46bpjh