Ίντερ: «Νεραντζούρι» ο Γοδίν!

Τον ποδοσφαιριστή που θα αποτελέσει τον ηγέτη της αμυντικής γραμμής βρήκε η Ίντερ στο πρόσωπο του Ντιέγκο Γοδίν.

Ο 33χρονος Ουρουγουανός στόπερ μετά από 9 χρόνια στην Ισπανία, άφησε την Ατλέτικο Μαδρίτης, για χάρη των «νεραντζούρι».

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά για τον 33χρονο σέντερ μπακ που θα αγωνιστεί στο ιταλικό πρωτάθλημα, έχοντας συμπληρώσει 389 συμμετοχές με τους «ροχιμπλάνκος» και σκοράροντας 26 φορές.

