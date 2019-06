«Θα επιστρέψω στην Μπαρτσελόνα αργά ή γρήγορα» (photos)

Ο Καταλανός τεχνικός, που για άλλη μια φορά εκθείασε τον «Ιπτάμενο Ολλανδό» και επανέλαβε τη σημαντικότητα που έχει στη διαμόρφωση της προπονητικής του φιλοσοφίας, δεν είχε πρόβλημα να απαντήσει στην ερώτηση αν σκέφτεται κάποια στιγμή να επιστρέψει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε την καριέρα του. Και έριξε τη βόμβα: «Αργά ή γρήγορα θα επιστρέψω στην Μπαρτσελόνα» είπε ο 48χρονος τεχνικός, ωστόσο διέψευσε κάθετε τη φημολογία που θέλει να το κάνει σαν πρόεδρος του συλλόγου: «Δε θα επιστρέψω για πρόεδρος, ξεχάστε το. Για να γίνεις πρόεδρος πρέπει να προετοιμαστείς και να έχεις γνώση που εγώ δεν έχω. Εγώ προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερος προπονητής και την τελευταία δεκαετία νομίζω δεν τα έχω πάει άσχημα».

? Pep Guardiola, board member of the Cruyff Foundation, attended yesterday the opening of a new Cruyff Court near Barcelona! ?



"@JohanCruyff was an important part of my development. He made me understand football in this way." @PepTeam #CruyffLegacy pic.twitter.com/ySAVi6JAyT