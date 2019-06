Παναχαϊκή: Είπε «αντίο» ο Φουρλάνος, προτεραιότητα το εξωτερικό (photos)

View this post on Instagram

Τιμή μου που υπήρξα μέλος αυτής της ομαδας!Ευχαριστω τον κοσμο της Παναχαϊκής και όσους απαρτίζουν τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη και την στήριξη τους προς το πρόσωπο μου αυτα τα 2 χρονια!Έζησα πολυ όμορφες στιγμές με την κοκκινομαυρη που θα μου μείνουν αξεχαστες!Σας ευχαριστω ολους?⚫️——————————————————————— #panachaikifc#pfc1891#sf8#footballleaguegreece