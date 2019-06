O 19χρονος αστροφυσικός που κατεβάζει ρολά στις ΗΠΑ (photos&vid)

Ο 19χρονος ταλαντούχος τερματοφύλακας Δημήτρης Καρούσος κατάλαβε νωρίς πως στη χώρα μας ο συνδυασμός ποδοσφαίρου και μιας δύσκολης σχολής όπως αυτή του Φυσικού Τμήματος του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) αποτελεί ουτοπία.

Και δεν έμεινε άπραγος, αφού το όνειρό του ήταν να εξελιχθεί παράλληλα στους δύο τομείς στοχεύοντας στον ουρανό όπως λένε στην Αμερική (sky is the limit). Δε συζητούσε καν το ενδεχόμενο να θυσιάσει κάποιο από τα δύο, οπότε χρειάστηκε να θυσιάσει ότι με κόπο είχε πετύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα.

Στα 17 του κι ενώ προετοιμαζόταν για τις Πανελλαδικές, είχε βοηθήσει καταλυτικά την ανδρική ομάδα της Νέας Ιωνίας να σκαρφαλώσει κατηγορία όντας ο νεότερος πορτιέρο στη Β΄ Αθήνας.

Παρά τις απαιτητικές προπονήσεις, το καλοκαίρι τον βρήκε να πανηγυρίζει εντός κι εκτός γηπέδου. Κατάφερε να περάσει στο Φυσικό Αθήνας, γράφοντας 17000 μόρια ενώ παράλληλα κατακτούσε τον τίτλο με τη Νέα Ιωνία, στην Ακαδημία της οποίας ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Πολλοί στη θέση του -ειδικά στην ηλικία του- θα είχαν επαναπαυθεί στις δάφνες, ωστόσο ο Καρούσος επέλεξε το δύσκολο δρόμο. Άφησε πίσω του οικογένεια, φίλους, πατρίδα και όσα είχε με κόπο χτίσει ακαδημαϊκά και ποδοσφαιρικά, για να καταφέρει τον πολυπόθητο συνδυασμό. Ήθελε σπουδές και ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο μαζί και η λύση ήταν μία: Αμερική!

Με τη βοήθεια της AZ Sport Scholarships, η ομάδα του University of Ashland τον υποδέχθηκε με ανοικτές αγκάλες προσφέροντάς του υποτροφία, αφού εκτίμησε το ταλέντο του και τους βαθμούς του. Αυτή ήταν η αφετηρία για το ταλαντούχο Ελληνόπουλο που πέρασε τον Ατλαντικό συνειδητοποιημένος πως έπρεπε να χτίσει από την αρχή το αθλητικό και ακαδημαϊκό προφίλ του.

Και το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο, παρότι όπως παραδέχθηκε στο Youngtalents η προσαρμογή δεν ήταν εύκολη υπόθεση. «Στην αρχή δυσκολεύτηκα. Κυρίως με τη γλώσσα. Είχα πάρει το proficiency δύο χρόνια νωρίτερα, αλλά δεν ήταν εύκολο να παρακολουθήσω τα μαθήματα στα αγγλικά».

Στο ξεκίνημά, το μυαλό του γύριζε πολλές φορές στην Ελλάδα, στην οικογένειά του, στους φίλους του, στο ΕΚΠΑ που ήταν η σχολή στην οποία ήθελε να σταδιοδρομήσει.

Όμως, ήξερε ότι αν έμενε μοιραία θα έπρεπε να εγκαταλείψει πρόωρα κάτι από τα δύο: «Δεν ήθελα να είμαι απλά ένας ποδοσφαιριστής που θα κάνω μόνο προπόνηση στη ζωή μου. Δεν ήθελα να φτάσω στα 35 μου και να μην έχω επιλογή. Ήθελα να προοδεύσω και εκτός του αθλητισμού».

Και δεν έμεινε στα λόγια. Βούτηξε στα βαθιά και κολύμπησε. Με αποφασιστικότητα, μεγάλη επιμονή, αρκετό διάβασμα, σκληρή προπόνηση και ταλέντο, κατάφερε να πάει περίφημα εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων.

Μετά από δύο χρόνια στην ομάδα του Ashland, πήρε μεταγραφή/προαγωγή στην ομάδα του University of Indianapolis, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κατάφερε ταυτόχρονα να διαπρέψει στις σπουδές του.

Επιλέγοντας τον διόλου εύκολο τομέα της Φυσικής, αρίστευσε στις δύο πρώτες χρονιές του ως freshman και sophomore λαμβάνοντας την ύψιστη διάκριση στο αμερικανικό σύστημα σπουδών. Μπήκε στην Dean’s List, (σ.σ. η λίστα των αριστούχων φοιτητών κάθε πανεπιστημίου) κάτι που ελάχιστοι αθλητές/φοιτητές κατορθώνουν να το πετύχουν στις ΗΠΑ αφού το αγωνιστικό πρόγραμμα είναι αρκετά φορτωμένο.

Ο ίδιος νιώθει εξίσου υπερήφανος και για τα δύο, αφού το University of Indianapolis που τον υποδέχθηκε του προσέφερε 100% υποτροφία κι αυτό σημαίνει ότι δε θα επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του.

Στο αθλητικό κομμάτι ο 19χρονος ταλαντούχος πορτιέρο αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της περιφέρειάς του με το Ashland και έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τον τίτλο της κατηγορίας και την πρόκριση της ομάδας του στα πλέι οφ του NCAA στην Division II.

Αν και δεν ξεκίνησε βασικός τη χρονιά, από την στιγμή που τον εμπιστεύθηκε ο προπονητής του στα 10 τελευταία ματς, οι Eagles κατάφεραν να ανακάμψουν και να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τα πλέι οφ.

Ο Καρούσος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 70 επεμβάσεις και το καλύτερο ποσοστό στην κατηγορία του (85.4%). Για όλα αυτά ο ταλαντούχος Έλληνας πορτιέρο αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της περιφέρειάς του (CLIAC).

Πλέον ο στόχος του είναι να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο στην Ιντιάνα και γιατί όχι να γίνει ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα μπει στα ντραφτ του MLS. «Μακάρι να καταφέρω να μπω στα ντραφτ, ωστόσο κι αυτό να μη γίνει δε θα απογοητευθώ. Θέλω να παίξω επαγγελματικό ποδόσφαιρο, είτε στις ΗΠΑ είτε σε κάποια χώρα της Ευρώπης. Πλέον είμαι εξοικειωμένος με το εξωτερικό, τις διαφορετικές κουλτούρες και νομίζω ότι μπορώ να τα καταφέρω παντού».

Όμως κι αυτό να μη γίνει, ο Καρούσος έχει plan B! Αφού ολοκληρώσει το πτυχίο του στη Φυσική (Bachelor of Physics and Minor in Spanish) έχει βάλει στόχο να κάνει μεταπτυχιακό στην Αστροφυσική! Για να γίνει αυτό πρέπει να παραμείνει αριστούχος, την ώρα που οι αθλητικές του υποχρεώσεις θα αυξάνονται με μαθηματική πρόοδο.

Ωστόσο, το ταλαντούχο Ελληνόπουλο έχει ενσωματωθεί πλέον πλήρως στην αμερικανική κουλτούρα και γι’ αυτόν sky is the limit…