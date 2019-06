Κρεμάει τα παπούτσια του ο Τόρες! (photos+videos)

Την απόφαση να ρίξει την αυλαία σε μια σπουδαία καριέρα γεμάτη τίτλους και γκολ, πήρε ο Φερνάντο Τόρες.

Ο Ισπανός επιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μίλαν, με τελευταίο του σταθμό τη Σαγκάν Τοσού.

Κατέκτησε το Champions League με την Τσέλσι το 2012, ενώ τους «μπλε» πανηγύρισε επίσης το Κύπελλο Αγγλίας το 2012 και το 2013 το Europa League, το οποίο σήκωσε και με την Ατλέτικο το 2018. Είχε 38 γκολ σε 110 εμφανίσεις με την εθνική Ισπανίας κατακτώντας μαζί της το Μουντιάλ το 2010 και το Euro το 2008 και το 2012.

«Έχω κάτι πολύ σημαντικό να ανακοινώσω. Μετά από 18 συναρπαστικά χρόνια, ήρθε η ώρα να βάλω τέλος στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Την Κυριακή θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου στο Τόκιο και θα εξηγήσω όλες τις λεπτομέρειες. Τα λέμε εκεί», έγραψε στο Twitter ο 35χρονος Τόρες.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu