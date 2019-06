Καραγκούνης: «12 Ιουνίου του 2004 ξεκινήσαμε να ονειρευόμαστε» (photos)

View this post on Instagram

Σαν σήμερα στις 12 Ιουνίου του 2004, στο στάδιο Ντραγκάο ξεκινήσαμε να ονειρευόμαστε… ?️ ⚽ Σας περιμένουμε όλους στις 4 Ιουλίου στο γήπεδο της Ριζούπολης, για να ζήσουμε ξανά την μεγάλη γιορτή της κατάκτησης του Πρωταθλήματος Ευρώπης του 2004! ?? ?? #championsforlife #gr_legends_2004 #zisexana #euro2004