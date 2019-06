Μπαρτσελόνα: Θέλει να φύγει ο Κουτίνιο

Τελειώνει άδοξα όπως όλα δείχνουν το πέρασμα του Φελίπε Κουτίνιο από την Μπαρτσελόνα. Όπως αναφέρει το «Cadena SER», o Bραζιλιάνος μεσοεπιθετικός μίλησε με τη διοίκηση των Καταλανών και τόνισε πως θέλει να αποχωρήσει σύντομα από την ομάδα.

Οι άνθρωποι των «μπλαουγκράνα» έκανα δεκτό το αίτημά του, βάζοντας τιμή πώλησης τα 90 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βραζιλιάνος είχε πωληθεί από την Λίβερπουλ στην Μπαρτσελόνα πριν από 1,5 χρόνο με το ποσό των 145 εκατ. ευρώ.

? Philipe Coutinho informs Barcelona he wants to leave the club this summer! Player valued at €90m. [Cadena SER] pic.twitter.com/a1VL68O0kz