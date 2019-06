Στη Μάντσεστερ ο Τζέιμς! (photos)

Την πρώτη της μεταγραφή για το φετινό καλοκαίρι ολοκλήρωσε και ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο λόγος για τον Ντάνιελ Τζέιμς, με τους «κόκκινους διαβόλους» να ανακοινώνουν την συμφωνία με την Σουόνσι για την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ.

Η Γιουνάιτεντ έβγαλε από τα ταμεία της, το ποσό των 20 εκατ. ευρώ προκειμένου να κάνει δικό της τον Τζέιμς, ενώ τη σεζόν που τελείωσε ο νεαρός 38 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σκόραρε 5 γκολ και μοίρασε 10 ασίστ.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course.