Αυτή είναι η νέα εμφάνιση της Ρεάλ (photos+video)

Και επίσημα πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε τη νέα της εμφάνιση για την ερχόμενη σεζόν, με το λευκό χρώμα να κυριαρχεί ενώ υπάρχουν και χρυσές λεπτομέρειες στις ρίγες αλλά και στον χορηγό της ομάδας.

Βέβαια η παρουσίαση ίσως έβγαλε και κάποιες ειδήσεις, καθώς κανονικά βρίσκονται στις φωτογραφίες οι Γκάρεθ Μπέιλ και Κέιλορ Νάβας που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από τους «μερένχες».

Δείτε στην gallery τη νέα εμφάνιση της «βασίλισσας».

⚪ Inspired by glory. Created to demand it. Our new home kit by @adidasfootball.

? https://t.co/ERusaaUOvy#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/0Bc16jthSQ