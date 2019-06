Συντετριμμένοι στην Άρσεναλ με τον θάνατο του Ρέγες (photos)

Η είδηση του απροσδόκητου θανάτου του Χοσέ Αντόνιο Ρέγες σόκαρε τους πάντες στην Άρσεναλ. Ο Ισπανός άσος αγωνίστηκε στην ομάδα του Λονδίνου από το 2004 έως το 2007 και ήταν μέλος της όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα αήττητη.

Με ανάρτηση στα social media, η Άρσεναλ εξέφρασε τη συντριβή της για τον ξαφνικό θάνατο του Χοσέ Αντόνιο Ρέγες.

«Όλοι στην Άρσεναλ είναι συντετριμμένοι από την σοκαριστική είδηση ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής μας Χοσέ Αντόνιο Ρέγες σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία. Αναπαύσου εν ειρήνη Χοσέ».

Από την πλευρά του ο Αρσέν Βενγκέρ εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Ρέγες. «Είμαι συντετριμμένος από την τρομερή είδηση για τον Χοσέ. Προς την οικογένειά του και τους φίλους του, η οικογένεια της Άρσεναλ προσφέρει κάθε στήριξη. Θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε ο Αλσατός τεχνικός.

Σε ένδειξη πένθους, η σημαία της Άρσεναλ στο προπονητικό κέντρο κυματίζει μεσίστια...