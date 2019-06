Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός σε τροχαίο ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγες!

Την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα άφησε ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες. Όπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα το τροχαίο έγινε στην γενέτειρά του Ουτρέτα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές.

Ο 35χρονος άτυχος αγωνιζόταν στην Εξτρεμαδούρα, ομάδα 2ης κατηγορίας της Ισπανίας, ενώ είχε φορέσει παλαιότερα τις φανέλες των Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπενφίκα και Εσπανιόλ.

Ο Ρέγιες είχε γεννηθεί 1 Σεπτεμβρίου του 1983 και έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στη Σεβίλη, όπου αγωνίστηκε από το 1994 έως το 1999. Η επόμενη διετία τον βρήκε στην 2η ομάδα της Ανδαλουσίας, όπου αγωνίστηκε 32 φορές και σημείωσε 1 γκολ. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες και από το 2000 έως το 2004 αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα της Σεβίλη, όπου σε 86 συμμετοχές πέτυχε 21 γκολ.

Το 2004 ο Αρσέν Βενγκέρ πίστεψε στις ικανότητές του και τον πήρε στην Αρσεναλ. Σε τρία χρόνια αγωνίστηκε 69 φορές, έχοντας στο ενεργητικό του 16 γκολ. Την περίοδο 2006-07 η Ρεάλ Μαδρίτης τον απέκτησε ως δανεικό (30 συμμετοχές, έξι γκολ), αλλά δεν στέριωσε στη «βασίλισσα» και πήγε στην άλλη ομάδα της πρωτεύουσας της Ισπανίας. Με τη φανέλα της Ατλέτικο αγωνίστηκε 103 φορές, πετυχαίνοντας 8 γκολ, έχοντας όμως ένα διάλειμμα (2008-09) στην Μπενφίκα, όπου σε 26 ματς έβαλε 4 γκολ. Το 2012 επέστρεψε στη μεγάλη του «αγάπη» όπου έμεινε έως το 2016 μετρώντας 109 συμμετοχές και 9 γκολ.

Από εκεί και πέρα φόρεσε τις φανέλες Εσπανιόλ, Κόρντομπα, Σινγιάνγκ και Εξτρεμαδούρα. Συνολικά αγωνίστηκε 514 φορές, έχοντας 73 γκολ.

Παράλληλα είχε στελεχώσει όλες τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας, ενώ με την ανδρική ομάδα είχε 21 συμμετοχές και 4 γκολ.

Στην πλούσια καριέρα του είχε κατακτήσει πέντε φορές το Europa League (2013-14, 2014-15, 2015-16) με τη Σεβίλη, (2009-10, 2010-11) με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ένα Super Cup (2010) και τρία εγχώρια πρωταθλήματα (Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία).

Την είδηση του θανάτου του Ρέγες επιβεβαίωσε η πρώην ομάδα του, η Σεβίλη, όπου ο εκλιπών έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο. Το tweet των Ανδαλουσιάνων αναφέρει: «Δεν θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε χειρότερα νέα. Ο αγαπημένος μας σταρ, Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Αναπαύσου εν ειρήνη».

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c