Ίντερ: Τέλος ο Σπαλέτι

Μπορεί να οδήγησε την Ίντερ στους ομίλους του Champions League, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι όμως δεν θα συνεχίσει στον πάγκο των «νερατζούρι».

Η διοίκηση της Ίντερ θεωρεί πως ο Ιταλός τεχνικός δεν είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει στην κορυφή του πρωταθλήματος τους «νερατζούρι», ανακοινώνοντας έτσι τη λύση της συνεργασίας τους.

FC Internazionale Milano can confirm that Luciano Spalletti is no longer Head Coach of the First Team.



The Club wishes to thank Spalletti for his work and the results achieved together.#FCIM