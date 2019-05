Αναφέρθηκε στο μέλλον του ο Ντε Λιχτ

Τα διεθνή ΜΜΕ καθημερινά αναφέρουν πως για τον Ματάις Ντε Λιχτ ενδιαφέρονται τα περισσότερα μεγάλα clubs της Ευρώπης, όμως ο αρχηγός του Άγιαξ δεν δείχνει αγχωμένος ιδιαίτερα.

«Πού βλέπω τον εαυτό μου; Λοιπόν, η Premier League είναι μία μεγάλη διοργάνωση, όπως και η Primera, αλλά έχεις άλλες δύο διοργανώσεις, δεν μόνο αυτές. Ακόμα δεν ξέρω τίποτα για το μέλλον μου, οπότε κι εγώ περιμένω», είπε ο 19χρονος Ολλανδός.

De Ligt today has spoken on his future.



"Where do I see myself? Well, the PL is a big competition, Spain also, but you have other competitions, it's not (just) about those two. I still don't know anything about where my future is, so I see how it goes."