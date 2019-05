Ντε Λιχτ για Κρόιφ: «Παίξαμε όπως περίμενε αυτός που είναι πάνω απ’ όλους μας» (vid)

Δεν ήταν καν στους πάγκους, καθώς τρία χρόνια νωρίτερα είχε πει αντίο στην Μπαρτσελόνα και είχε βάλει τέλος στην προπονητική του καριέρα.

Όμως, όταν μιλάμε για ολλανδικό ποδόσφαιρο και ειδικά για τον Άγιαξ, ο Κρόιφ είναι πάντα εκεί!

Ακόμη και σήμερα, το πνεύμα του κορυφαίου Ολλανδού ποδοσφαιριστή και ενός εκ των κορυφαίων στην ιστορία του αθλήματος, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει αν όλα στον «Αίαντα» κινούνται σύμφωνα με τις δικές του αρχές.

Νιώθουν την παρουσία του ακόμη και οι πιο μικροί της ομάδας και αισθάνονται την ευθύνη που έχουν απέναντί του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πολυτάλαντος Ματάις ντε Λιχτ, ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Άγιαξ που έφτασε να παίξει σε ημιτελική φάση Τσάμπιονς Λιγκ.

Στην απονομή του πρωταθλήματος Ολλανδίας, μπροστά σε 100.000 και πλέον οπαδούς του Άγιαξ, ο Ντε Λιχτ πήρε το μικρόφωνο και με μεγάλο σεβασμό απέτισε φόρο τιμής στην εμβληματική φυσιογνωμία του συλλόγου αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Δείξαμε σε όλους ότι Άγιαξ σημαίνει επιθετικό ποδόσφαιρο. Παίξαμε με τον τρόπο που θα ήθελε να μας δει να παίζουμε ο άνθρωπος (Γιόχαν Κρόιφ) που είναι πάνω απ’ όλους μας και κάναμε αυτό που περίμενε από εμάς. Το πετύχαμε όλοι μαζί».

Ο Ντε Λιχτ αν και φευγάτος ήταν πρωταγωνιστής στους ξέφρενους πανηγυρισμούς των οπαδών του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, καθώς είναι από ηλικία 10 ετών στο σύλλογο και είναι δηλωμένος οπαδός της ομάδας.

Όμως ακόμη και εκεί, ο 19χρονος στόπερ φρόντισε να είναι συνεπής στα ανασταλτικά του καθήκοντα παίζοντας άμυνα σε ένα κουτάκι μπύρας που είχε στόχο τη Δήμαρχο του Άμστερνταμ Φεμκέ Χάλσεμα…

De Ligt defends 24/7, even the mayor of Amsterdam on stage. #DeLigt #Museumplein #Ajax pic.twitter.com/yL33yet9zG