«Τρελαμένος» ο Ντε Γιονγκ: «Στις προπονήσεις θα δίνω την μπάλα μόνο στον Μέσι» (vid)

Ο 22χρονος διεθνής Ολλανδός μέσος που υπέγραψε τον περασμένο Ιανουάριο στους πρωταθλητές Ισπανίας και έμεινε στο Άμστερνταμ οδηγώντας τον Άγιαξ στο νταμπλ και στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, δεν έκρυψε τα συναισθήματά του που θα συναντήσει τον κορυφαίο για πολλούς παίκτη της Υφηλίου: «Είμαι τόσο χαρούμενος που θα δω τα Μέσι στις προπονήσεις της ομάδας που νομίζω ότι θα δίνω την μπάλα μόνο σ’ αυτόν!»

Όσον αφορά την επίδραση που θα έχει το βήμα μου κάνει στην καριέρα του, ο Ντε Γιονγκ σχολίασε: «Δε θα αλλάξω αυτό που είμαι, δεν έχει σημασία που θα έχω μεγαλύτερη προβολή στην Μπαρτσελόνα. Είμαι περίεργος να δω πως θα αγωνιστώ αλλά είμαι πρόθυμος να μάθω από τους καλύτερους».

Αναφορικά με τον Άγιαξ στον οποίον βρέθηκε την τελευταία πενταετία, και ουσιαστικά διαμορφώθηκε ποδοσφαιρικά, ο νεαρός σούπερ ταλαντούχος μέσος επισήμανε: «Η φετινή ομάδα ήταν μοναδική για τα ολλανδικά δεδομένα. Το χαρήκαμε όλοι, ζήσαμε σπουδαίες στιγμές. Είναι προφανές ότι θα μου λείψουν όλα αυτά. Η μεγαλύτερη ευχαρίστηση ήταν ότι έπαιξα δίπλα σε σπουδαίους παίκτες, με τους οποίους ταιριάζαμε αγωνιστικά. Αυτό ήταν που ευχαριστήθηκα περισσότερο…»

Frenkie de Jong: “I am so excited to see Messi during training, I think I am just going to pass every ball to him, haha!” [FoxSports] pic.twitter.com/I3KYnyMf4h