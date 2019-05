«Κρέμασε» τα παπούτσια του ο Γιάγια Τουρέ! (photos+videos)

Τέλος εποχής για τον Γιάγια Τουρέ! Ο 35χρονος μέσος από την Ακτή του Ελεφαντοστού αποφάσισε μετά από μια σπουδαία καριέρα να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο Ντιμίτρι Σελούκ.

Yaya Toure @YayaToure ended his playing career. Next up is a career in coaching.



Read here: https://t.co/7nWuYeTlC6 pic.twitter.com/oNOwMqoGlD