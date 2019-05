Απάντησε ο Αζάρ στο θέμα της παραμονής του (video)

Άσχημα τα νέα για τους φίλους της Τσέλσι. Αν και δεν είναι κάποια επίσημη τοποθέτηση, όμως θα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μήνυμα για το άμεσο μέλλον.

Ο Εντέν Αζάρ ρωτήθηκε από φίλο των «μπλε» του Λονδίνου, που τον βρήκε τυχαία σε δρόμο της αγγλικής πρωτεύουσας για το εάν θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στην ομάδα.

Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός φαίνεται να κουνά το κεφάλι του αρνητικά βάζοντας «φωτιά» στα σενάρια που τον θέλουν να μετακομίζει στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Δείτε το βίντεο και βγάλτε τα συμπεράσματά σας…

chelsea fan: stay at chelsea

eden: *shakes his head*

?



video credits: @/shazy_rinor on instagram. pic.twitter.com/7f3F4tO8yy