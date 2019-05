Χακίμ Ζιγιέκ, ένα αστέρι σε τιμή ευκαιρίας

Οι Ολλανδοί ετοιμάζονται για κούπα και παράλληλα περιμένουν διακαώς το καλοκαίρι που αναμένεται να «σκάσουν» απανωτά μεταγραφικές προτάσεις αφού η αφρόκρεμα της Ευρώπης έχει βάλει στο μάτι τους πρωτοκλασάτους σούπερ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές του ιστορικού συλλόγου.

Ένας απ’ αυτούς που βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο δεκάδων μεταγραφικών σεναρίων είναι ο Χακίμ Ζιγιέκ, ο οποίος κάνει εκπληκτική σεζόν.

Κόντρα στην Τότεναμ ο 26χρονος Μαροκινός ήταν για άλλη μια φορά εξαιρετικός δίνοντας την 21 ασίστ του στη φετινή σεζόν ενώ έχει σημειώσει και 20 τέρματα.

Όμως δεν είναι μόνο αυτό που κάνει τον Ζιγιέκ έναν από τους πιο περιζήτητους παίκτες του «Αίαντα».

Ο Ολλανδομαροκινός εξτρέμ είναι σε τιμή ευκαιρίας και σίγουρα η ομάδα που θα επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του μπορεί να τον αποκτήσει πολύ φθηνά από τον Άγιαξ σε σχέση με άλλους επιθετικούς της δικής του ποιότητας.

Η ρήτρα που ατυχώς έβαλε ο Άγιαξ στο συμβόλαιό του όταν το 2016 τον απέκτησε από την Τβέντε είναι μόλις 25 εκ. ευρώ και σύμφωνα με τις φετινές του εμφανίσεις το ποσό μοιάζει εξευτελιστικό για τους σπουδαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους που έχουν βάλει στο μάτι τον ικανότατο επιθετικό.

