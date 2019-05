Τσέλσι: Η νέα… περίεργη εμφάνιση (photos)

Μέσω της επίσημης σελίδας της στο Twitter, η Τσέλσι παρουσίασε την εμφάνιση που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές της, την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι νέες εμφανίσεις, που έχουν και πάλι την υπογραφή της Nike, διατηρούν το κλασικό μπλε χρώμα της Τσέλσι, όμως ο σχεδιασμός της είναι εντελώς διαφορετικός, έχοντας σηκώσει αρκετή κουβέντα.

Βέβαια, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι η παρουσία του Εντέν Αζάρ στην παρουσίαση, σε μια κίνηση που ίσως δείχνει πως το μέλλον του Βέλγου μεσοεπιθετικού θα είναι στο Λονδίνο.

Introducing our 2019/20 @nikefootball home kit! ?



Get yours ? https://t.co/TJfP0JhBuG#ITSACHELSEATHING pic.twitter.com/mq5cKQ7VT4