Απίστευτο στατιστικό για τον ταλαντούχο Ουσμάν Ντεμπέλε (photos)

Όμως ο νεαρός Γάλλος φέτος έχει βαλθεί να τους διαψεύσει. Παρότι και φέτος αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών και ακόμη δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στον τρόπο ζωής στη Βαρκελώνη, αρχίζει να δικαιολογεί τον ντόρο που γίνεται γύρω από το όνομά του και τις θριαμβευτικές συστάσεις που τον συνοδεύουν.

Προσφάτως ο τεχνικός ηγέτης της Παρί Τόμας Τούχελ έπλεξε το εγκώμιο του Ντεμπελέ, ενώ o 22χρονος μέσος της Χέρτα Μαξιμίλιαν Μίτελσταντ είπε γι’ αυτόν: «Είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος που είχα ποτέ. Είναι τρομερά γρήγορος, έχει και τα δύο πόδια και είναι δύσκολο να προβλέψεις τι θα κάνει».

Το τελευταίο κρατήστε το. Ο Ντεμπελέ ανήκει σε εκείνους τους ελάχιστους παίκτες παγκοσμίως που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα ίδια και με τα δύο πόδια: «Είμαι περισσότερο αριστερός» είχε απαντήσει σε σχετική ερώτηση, ωστόσο τα στατιστικά δείχνουν μια μαγική ισορροπία.

Η ασίστ που έδωσε εκτελώντας με το δεξί το κόρνερ στο 2-1 επί της Σοσιεδάδ ήταν η 14 με το συγκεκριμένο πόδι στην καριέρα του ενώ έχει άλλες τόσες με το αριστερό. Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι επίσης από 14 γκολ με το κάθε πόδι στα επίσημα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί…

Απίστευτα πράγματα από τον αμφιδέξιο νεαρό Γάλλο που φέτος σε 38 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπαρτσελόνα έχει 14 γκολ και 9 ασίστ.

Ousmane Dembélé's top-flight league goals and assists by foot:



Left foot: Right foot:

• 14 goals • 14 goals

• 14 assists • 14 assists



Perfectly balanced, as all things should be. ⚖️ pic.twitter.com/Yrs3mGe4fd