Η επιτομή του fair play από τον Μαρσέλο Μπιέλσα (vids)

Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Λιντς και Άστον Βίλα ήθελαν τη νίκη διακαώς, οι μεν γηπεδούχοι για να εξαντλήσουν τις όποιες πιθανότητες είχαν να κλέψουν από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ πάνω στο νήμα τη δεύτερη θέση που οδηγεί απευθείας στην Premier League και από την άλλη οι φιλοξενούμενοι του Τζον Τέρι τους βαθμούς που θα τους επέτρεπαν καλύτερο πλασάρισμα στις θέσεις για τα πλέι οφ.

Το παιχνίδι μύριζε μπαρούτι εξαρχής, ωστόσο η ανάφλεξη έγινε στο 72΄ όταν οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Klich σε μια φάση που οι παίκτες της Λιντς δεν έβγαλαν την μπάλα έξω παρότι είχε πέσει τραυματίας στον αγωνιστικό χώρο ο Jonathan Kodjia της Άστον Βίλα.

Ακολούθησε ένα μικρό… μπάχαλο έξι λεπτών που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του Anwar El Ghazi από τους «χωριάτες» ενώ υπήρξαν τρομερά έντονες αποδοκιμασίες από τον πάγκο των φιλοξενούμενων τόσο προς τον διαιτητή που δε διέκοψε το ματς όσο και προς τους ομολόγους τους της Λιντς.

The most controversial goal of the season, bar NONE! ?



Leeds United score whilst Aston Villa's Jonathan Kodjia is down injured ?

A mass brawl kicks off! ?

Anwar El Ghazi gets sent off ? pic.twitter.com/BHbLhr2uGb