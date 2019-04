Ο 20χρονος της Μπλάκμπερν που ξεπερνά τον Εμπαπέ σε ταχύτητα

Στο πρώτο του γκολ επί της Μονακό δε, ο Εμπαπέ πέτυχε και ένα ρεκόρ. Έπιασε την υψηλότερη ταχύτητα φέτος στην Γαλλία αλλά κα σε όλη την Ευρώπη αφού μετρήθηκε να τρέχει με 10,55 μέτρα το δευτερόλεπτο ή αν θέλετε διαφορετικά 38 χλμ/ώρα!

Το ρεκόρ του Γάλλου όμως δε λέει τίποτα στον 20χρονο Τάιλερ Μαγκλόρι, τον αμυντικό της Μπλάκμπερν που είναι πραγματικός σπρίντερ.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με το Sky Sport μετρήθηκε να πιάνει 38,16 χλμ/ώρα παίζοντας για τη δεύτερη ομάδα της Μπλάκμπερν στην Premier League 2!

Προσφάτως υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2022 παρότι δεν είχε κάνει ακόμη συμμετοχή με την πρώτη ομάδα της Μπλάκμπερν στην Ακαδημία της οποίας βρίσκεται από ηλικία 9 ετών!

20 year-old Blackburn Rovers defender Tyler Magloire hit a top speed of 10.6 metres per second this season, which is faster than PSG striker Kylian Mbappe.



