Αστείο πέναλτι αλά Πανένκα στην Αυστραλία (vid)

Ο Eric Bautheac της Brisbane Roar επέλεξε αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης στο παιχνίδι της ομάδας του επί την Adelaide United στην α΄ κατηγορία Αυστραλίας και…. γέλασε κόσμος.

Παρ’ όλα αυτά τουλάχιστον γέλασε και ο ίδιος καθώς η κάκιστη εκτέλεση που όπως φαίνεται στο video αιφνιδίασε και τον ίδιο πήγε μέσα αφού ο αντίπαλος τερματοφύλακας είχε κάνει βουτιά στη δεξιά του γωνία και ήταν ανήμπορος να αντιδράσει.

Η Brisbane Roar εμπιστεύθηκε προσφάτως το τιμόνι της στον πρώην άσο της Λίβερπουλ Robbie Fowler που στα 44 του επιχειρεί για πρώτη φορά στην προπονητική.

