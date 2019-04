Μάντσεστερ Σίτι: Γκουαρντιόλα κατά πάντων! (video)

«Ξέρω, είμαι ιδιοφυΐα αφού σκόραρε σήμερα. Πόσο καλός είναι ο προπονητής; Οταν έβαλα όμως τον Ντελφ στο Λονδίνο (σ.σ. στο ματς του Τσάμπιονς Λιγκ) ήταν καταστροφή ε; Μάλλον έτσι δουλεύει το πράγμα...» είπε αρχικά ο Καταλανός τεχνικός και συνέχισε:

«Ο Φιλ είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος παίκτης, αλλά πρέπει να τον ελέγξουμε και να ξέρουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Σήμερα (σ.σ. το Σάββατο) τον χρειαστήκαμε. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να πρεσάρει ψηλά, είναι ένας που έχει την ποιότητα να πατάει περιοχή, είχε σκοράρει στο Νιούπορτ δύο γκολ, κάθε φορά που παίζει σκοράρει ή έχει τις ευκαιρίες για να σκοράρει. Η ικανότητά του σε μικρούς χώρους είναι εξαιρετική. Δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα στον Ντάιερ, στον Ντέλε Άλι ή στον Ερικσεν».

Pep Guardiola's response to being asked why he selected @PhilFoden to play against Tottenham ? #mcfc pic.twitter.com/rCGhVmGYTC