Ρεάλ Μαδρίτης: Εμφάνιση από άλλη εποχή (photos)

Διέρρευσαν οι εμφανίσεις της Ρεάλ Μαδρίτης για τη σεζόν 2019-2020, οι οποίες θυμίζουν έντονα τις εμφανίσεις των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Ολόλευκη, με ανάγλυφες κάθετες ρίγες και μπλε λεπτομέρειες στον γιακά και τα μανίκια είναι η βασική εμφάνιση της «βασίλισσας».

FootyHeadlines: New pictures of the Adidas Real Madrid 2019-2020 Icon long-sleeve retro shirt have been leaked. It boasts a clean design inspired by the colors used by Adidas in the early 2000s. pic.twitter.com/looqmiNuLs