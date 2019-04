Ο Ζλάταν ξαναχτυπά!

Δεν θα βαρεθούμε ποτέ να απολαμβάνουμε τα όσα κάνει και λέει ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς! Αν και η ομάδα του κέρδισε με 2-1, διαμαρτυρήθηκε με μοναδικό τρόπο για το πέναλτι με το οποίο κατάφερε να σκοράρει η αντίπαλη ομάδα και σίγουρα θα συζητηθεί.

«Είναι λογικό να κάνει λάθος ένας διαιτητής, αλλά υπάρχει κι ένας άλλος που βλέπει το ριπλέι και τον ενημερώνει. Κι εμείς είδαμε ότι ήταν εκτός περιοχής... Δεν θέλω να μακρηγορήσω για το περιστατικό και να του δώσω έκταση γιατί μπορεί και να με τιμωρήσει το MLS. Αλλά εγώ είμαι το MLS, οπότε μην ανησυχείτε», είπε ο Ιμπραΐμοβιτς.

