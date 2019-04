Λίβερπουλ: Η φανέλα για τη νέα σεζόν (photos)

Τη βασική φανέλα της σεζόν 2019-2020 αποκάλυψε η Λίβερπουλ. Φυσικά το κόκκινο χρώμα κυριαρχεί, ενώ υπάρχουν και λεπτές άσπρες ρίγες, ενώ αυτή του τερματοφύλακα είναι μαύρη.

Κάθε φανέλα έχει την υπογραφή του θρυλικού Bob Paisley στο εσωτερικό του λαιμού και περιλαμβάνει μια ετικέτα αφιερωμένη στα απίστευτα επιτεύγματά του σπουδαίου τεχνικού.

Don’t just feel it. Don’t just say it. Live it.



The new #NBFootball @LFC 19-20 Home Kit. Available globally: 09.05.19. #LiveIt pic.twitter.com/pW4tblwDg5