Δεν έχει προηγούμενο αυτή η γκάφα (video+photos)

Υποψηφιότητα για την γκάφα της χρονιάς έβαλε ο Σον Τζόνσον. Στο παιχνίδι της Νιου Γιορκ Σίτι με την Μινεσότα! Ο τερματοφύλακας των Νεοϋορκέζων ετοιμαζόταν να υποδεχτεί μια πάσα του αμυντικού του.

Χωρίς ωστόσο να δεχτεί κάποια πίεση, εκεί που πήγε να κοντρολάρει τη μπάλα, αυτή... ξέφυγε από τον έλεγχό του και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του...

Δείτε το απίστευτο περιστατικό:

This has just happened in the MLS pic.twitter.com/kUFy4LuhTF