Σεμινάρια προπονητικής στην Κύπρο

Το σεμινάριο, το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Προπονητών Κύπρου και στηρίζεται και από τον ΠΑΣΠ, διοργανώεται από την PA Football Project.

Μάλιστα, στην προσπάθειά της για την πραγματοποίηση ενός υψηλού επιπέδου σεμιναρίου προπονητής και scouting, συνεργάζεται με την BCN Pro Soccer Ltd, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από πρώην ποδοσφαιριστές και πρώην προπονητές της Barcelona FC με χρόνια εμπειρίας στην περίφημη ακαδημία της «La Masia».

Στο σεμινάριο, πέρα από τον εκπρόσωπο της εταιρίας, BCN Pro Soccer Ltd, ομιλιτές θα είναι επίσης ο προπονητής της U19 της Αθλέτικο Μαδρίτης, Jesus Marcos, ο scouter της Cagliari, Alex Velykykh. Θα υπάρχει τόσο θεωρητικό μέρος όσο και πρακτικό στο γήπεδο!

Ενδεικτικά τα θέματα που θα προβληθούν στο σεμινάριο: Xavi Moro, BCN Pro Soccer (Former FC Barcelona coach and player, UEFA PRO License) - Methodology and game idea - Design of Training session Jesus Marcos, Atletico Madrid U19 coach (UEFA PRO License) - Methodology Stage 2 U13-U15 - Perfecting stage: Apply the acquired technique to the game Alex Velykykh, Scout Cagliari Calcio - Modern tools of observation - IT & Digital technology in scouting Το κόστος συμμετοχής για κάθε άτομο είναι στα 160 ευρώ. Περιορισμένες θέσεις! Θα δοθούν διπλώματα συμμετοχής.