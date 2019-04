Αυτός είναι ο νέος Ιμπραϊμοβιτς! (vid)

Ο «νέος Ιμπραϊμοβιτς» όπως τον είχαν βαφτίσει στην Allsvenskan που έπαιζε από τα 16 του με τη φανέλα της ΑΙΚ ή κατά κόσμον Αλεξάντερ Ισάκ υπέγραψε τελικά στο γερμανικό σύλλογο αντί του ποσού των 10 εκ. ευρώ.

Ψιλόλιγνος όπως ο Ζλάταν στην ίδια ηλικία, με τρομερή τεχνική και έφεση στο σκοράρισμα αλλά και το ίδιο σνομπ με τον σπουδαίο συμπατριώτη του, ο Ίσακ τα βρήκε σκούρα αρχικά στην Γερμανία.

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε ο πιτσιρικάς Σουηδός που έπαιζε κυρίως με τη β΄ ομάδα της Ντόρτμουντ και τον περασμένο Γενάρη, ομάδα και παίκτης αποφάσισαν από κοινού να πάει δανεικός στην Βίλεμ που ως γνωστόν πήρε επίσης δανεικούς τους 20χρονους Βαγγέλη Παυλίδη (Μπόχουμ) και Μάριο Βρουσάι (Ολυμπιακός).

Οι τρεις νεαροί σούπερ ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές έδεσαν κατευθείαν και δημιούργησαν μια γραμμή κρούσης που τρομάζει πλέον κάθε αντίπαλο στην Eredivisie, ωστόσο ειδικά ο Ισάκ έκανε απίστευτα πράγματα από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του στην Ολλανδία.

Σκοράρει, δημιουργεί, ταλαιπωρεί αντιπάλους και άμυνες με το τρομερό ταλέντο που διαθέτει.

Σε 10 μόλις εμφανίσεις του στο ολλανδικό πρωτάθλημα έχει καταφέρει να σκοράρει ισάριθμα γκολ και τον Μάρτιο αναδείχθηκε παίκτης του μήνα σε όλη την Ολλανδία μπαίνοντας στην κορυφαία 11άδα της Eredivisie με μέσο όρο βαθμολογίας το εκπληκτικό 8,7!

Σίγουρα το ολλανδικό πρωτάθλημα ευνοεί επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές όμως ειδικά το γκολ του Ίσακ απέναντι στην Φέγενορντ φέρνει μνήμες Ζλάταν!

Μένει να δούμε αν ο 19χρονος με εφαλτήριο κι αυτός την Ολλανδία θα καταφέρει να βαδίσει στα χνάρια του κορυφαίου Σουηδού ποδοσφαιριστή…

Alexander Isak with a brilliant match winning goal against Feyenoord away!

Alexsander Isak ???

Feyenoord 2-3 Willem ll#Eritrean?? pic.twitter.com/ZCB5ZcHVJB