Τσακώθηκε με οπαδούς της ομάδας του ο Αρναούτοβιτς! (vid)

Ο Μάρκο Αρναούτοβιτς δεν ήταν σε καλό βράδυ στο παιχνίδι κόντρα στην Έβερτον, με αποτέλεσμα να έχει πολλά νεύρα.

Κατά την διάρκεια της αλλαγής του, o παίκτης της ομάδας του Λονδίνου κάθισε στον πάγκο γύρισε και έβρισε τους οπαδούς, λέγοντας τους χαρακτηριστικά «Βγάλτε τον σκασμό» ενώ στην συνέχεια έριξε πίσω του μία ματιά μαχαιριά προς την εξέδρα για την κριτική που του ασκούσαν.

My thoughts on arnautovic telling someone to shut the f up when he got substituted @whufc_news @WestHamUtd pic.twitter.com/Wj80o1SBCU