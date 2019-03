Αυτό είναι το κορυφαίο γκολ του Μέσι (vid)

Όμως όπως αποδείχθηκε η απόφαση ήταν εύκολη! Σχεδόν ένας στους δύο φίλους των «μπλαουγκράνα» ψήφισε το απίστευτο σόλο του Μέσι κόντρα στη Χετάφε το 2007 ως το πιο όμορφο τέρμα του Αργεντίνου σούπερ σταρ!

Ο Μέσι παίρνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και σχεδόν μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα της αντίπαλης εστίας!

Το συγκεκριμένο γκολ αναδείχθηκε πρώτο με ποσοστό 45% ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε το εξίσου εντυπωσιακό σόλο κόντρα στην Μπιλμπάο τη σεζόν 2014/15 με ποσοστό 28%!

The two finalists are...

45% ? 28% of the votes

Which will be the winning goal??

??? pic.twitter.com/IpWohUz0zO