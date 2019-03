Η αντίδραση του Κριστιάνο όταν του έδωσαν να υπογράψει φανέλα της Ρεάλ (photos&video)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στην Εθνική Πορτογαλίας για να τη βοηθήσει να υπερασπιστεί τα κεκτημένα της στο επόμενο Euro ωστόσο η προσπάθεια πρόκρισης στα τελικά της διοργάνωσης ξεκίνησε με το αριστερό για την ομάδα του Φερνάντο Σάντος που παραχώρησε λευκή ισοπαλία στην Ουκρανία.

Τουλάχιστον οι χιλιάδες Πορτογάλοι θαυμαστές του CR7 είχαν την ευκαιρία να δουν για άλλη μια φορά τον «εθνικό ήρωα» της χώρας από κοντά.

Οι πιο υπομονετικοί στήθηκαν ώρες έξω από το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Πορτογαλίας προκειμένου να αποσπάσουν ένα αυτόγραφο από τον 34χρονο σούπερ σταρ της Γιουβέντους.

Όμως ένας εξ αυτών, πλησίασε τον Ρονάλντο με φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και του να υπογράψει σ’ αυτήν! Ο Ρονάλντο δέχθηκε αλλά ακούγεται να ρωτάει κάνοντας πλάκα στον νεαρό θαυμαστή του «Δεν έχεις της Γιουβέντους;», πριν αποχωρήσει γελώντας για την προπόνηση…

Cristiano while signing a Real Madrid jersey: “Don't you have Juventus [shirt]? heheh.”pic.twitter.com/2kSpkmWdRL