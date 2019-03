Τζέραρντ: «Να πάρει το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ» (video)

Η Λίβερπουλ δίνει τα πάντα ώστε να επιστρέψει μετά από 29 χρόνια στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου και ο Στίβεν Τζέραρντ σε δηλώσεις που έκανε τόνισε τα εξής:

«Έχω κανονική δουλειά τώρα και προφανώς είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτή, ωστόσο, πάντα έχω στο μυαλό μου τη Λίβερπουλ και παρακολουθώ τι γίνεται. Μακάρι να το πάρουν τα παιδιά για να γίνω κι εγώ ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο».

The Greatest in my eyes pic.twitter.com/OhiUElbETs