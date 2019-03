Ρόμπερτ Σκοβ, ο αριστεροπόδαρος που «σκοτώνει» (video)

Ο 22χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ κάνει φοβερά πράγματα φέτος και ήδη η μισή Premier League (Τότεναμ, Γουότφορντ, Γουλβς, Γουέστ Χαμ) και η μισή Serie A (Φιορεντίνα, Αταλάντα, Μπολόνια) τον έχουν βάλει στο στόχαστρο.

Βλέπετε, δεν είναι μόνο τα 23 γκολ σε 26 ματς που έχει σημειώσει φέτος ο πρώην άσος της Σίλκεμποργκ, αλλά και το γεγονός ότι 8 εξ αυτών έχουν προέλθει από εκπληκτικές εκτελέσεις φάουλ.

Ο Σκοβ που μπουσούλησε ποδοσφαιρικά στην Ακαδημία της Σίλκενμποργκ εκτελεί με εξαιρετική τεχνική αλλά και με πολύ δύναμη, αφού η μπάλα σε πολλές από τις εκτελέσεις του έχει μετρηθεί ότι ταξιδεύει έως και 100 μίλια/ώρα!

Απολαύστε μερικές από τις εκτελέσεις του ταλαντούχου νεαρού συμπαίκτη των Ζέκα και Παπαγιαννόπουλου…

Robert Skov just wallops it from anywhere #FCKlive pic.twitter.com/DZADUeqmwc