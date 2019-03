Σμόλινγκ: «Μόνο εγώ ξέρω την αδυναμία του Μέσι» (photo)

Οι «Διάβολοι» πονάνε ανασταλτικά και το γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν τον σεληνιασμένο Μέσι αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τρολάρισμα.

Όμως, ακόμη πιο αστεία και… περίεργη φαντάζει μια δήλωση που φέρεται να έκανε ο Κρις Σμόλινγκ τις τελευταίες ώρες και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

«Υπάρχει μια αδυναμία (στο παιχνίδι) του Μέσι, την οποία μόνο εγώ γνωρίζω. Δε νομίζω ότι ο κόσμος την ξέρει, και δε θα την αποκαλύψω…

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό μια τέτοια δήλωση λίγες ώρες μετά τα όσα έκανε ο Μέσι επί της Μπέτις, αποτέλεσε βούτυρο στο ψωμί των αντιπάλων φιλάθλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πραγματικά ξεσάλωσαν σε Facebook και Twitter κατά του Άγγλου αμυντικού.

Φυσικά, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πηγή προέλευσης της συγκεκριμένης δήλωσης, μας κάνει να υποπτευόμαστε ότι πρόκειται για fake news…

Chris Smalling:



"There is a weakness in Messi that only I know about. I don't think the world is aware of that, so I'm not going to talk about it now." pic.twitter.com/k8N6HSuP4e