Ο Μπαλοτέλι ετοίμαζε μεγάλη πλάκα με Ράσφορντ στην Παρί!

Λίγες μέρες μετά τον πανηγυρισμό με story στο Instagram ο Μάριο Μπαλοτέλι ετοίμαζε μια νέα φάρσα αποκλειστικά και μόνο για την Παρί και τους φιλάθλους του.

Συγκεκριμένα, όπως διέρρευσε από το στρατόπεδο της Μαρσέιγ στο ντέρμπι του «Parc des Princes», ο τρελοιταλός φορούσε κάτω από τη φανέλα της ομάδας του ένα T-Shirt στο οποίο είχε τυπώσει το πρόσωπο του Μάρκους Ράσφορντ!

Ως γνωστόν, ο Ράσφορντ είχε σημειώσει το γκολ της πρόκρισης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί των πρωταθλητών Γαλλίας στο Τσάμπινς Λιγκ και ο Μπαλοτέλι ήθελε μ’ αυτόν τον τρόπο να πικάρει στους πρωτοπόρους της Ligue1!

Παρ’ όλα αυτά ο Ιταλός δε σκόραρε και η πλάκα που ετοίμαζε δεν πήρε σάρκα και οστά…

