Διάκριση για τον… μοιραίο Βλαχοδήμο (vid)

Ο Βλαχοδήμος που κάνει εξαιρετική σεζόν με την Μπενφίκα ήταν αυτήν τη φορά ο μοιραίος παίκτης των «Αετών» που παραχώρησαν ισοπαλία στην αντίπαλό τους (2-2) και βρέθηκαν να ισοβαθμούν με την Πόρτο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ενώ μια αγωνιστική νωρίτερα είχαν προσπεράσει το μεγάλο τους αντίπαλο επικρατώντας εκτός έδρας των «Δράκων».

Ο 24χρονος Έλληνας διεθνής πορτιέρο έκανε λάθος υπολογισμό και νομίζοντας ότι η μπάλα πάει άουτ την άφησε να καταλήξει στα δίχτυα του επιτρέποντας τους φιλοξενούμενους να μειώσουν το σκορ και να μπουν στο παιχνίδι.

Ο διεθνής πορτιέρο δέχθηκε μόλις δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του σε τέσσερις νίκες τον συγκεκριμένο μήνα ενώ συνολικά φέτος στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας έχει κρατήσει αλώβητη την εστία του σε 12 ματς από τα 25 ματς.

