«Ο Μέσι είναι σαν το Matrix..» (photo)

Ο Ισπανός τεχνικός που προσφάτως ανέλαβε τα ηνία της Εθνικής Ισπανίας εκθείασε τον Αργεντινό σούπερ σταρ παρομοιάζοντάς τον με τους ήρωες του «Matrix» που διαχειριζόταν τον χρόνο κατ’ όπως επιθυμούσαν.

Ο 48χρονος Ισπανός έχει παίξει στη μεγάλη καριέρα του με μερικούς από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές του πλανήτη, παρ’ όλα αυτά όπως εξήγησε στο «Radio Cataluyna» κανείς τους δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Μέσι: «Μιλάμε για μία ιδιοφυία, μιλάμε για το Matrix που μπορεί να σταματάει το χρόνο και να κάνει οτιδήποτε θέλει! Είναι ο μοναδικός που έχω δει να κάνει κάτι τέτοιο».

Καταλήγοντας στις δηλώσεις του ο Ενρίκε πρόσθεσε ότι και ο Ινιέστα διαθέτει εκπληκτική περιφερειακή όραση την ώρα του παιχνιδιού αλλά κανείς δε μπορεί να συγκριθεί με τον Μέσι.

