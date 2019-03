Βασιλιάς στη Μπουντεσλίγκα ο Λεβαντόφσκι (photo)

Lewandowski is now the Bundesliga's all-time top foreign goalscorer



1️⃣ Robert Lewandowski 197

2️⃣ Claudio Pizarro 195

3️⃣ Giovane Elber 133

4️⃣ Vedad Ibisevic 119

5️⃣ Ailton 106 pic.twitter.com/MnfX5YarZZ