Μπεν Αρφά για Έμερι: «Γέλασα μαζί του…»

Όμως, το αλατοπίπερο στο συγκεκριμένο ζευγάρι είναι η προσωπική αντιπαράθεση του τεχνικού της Άρσεναλ Ουνάι Έμερι, με τον ηγέτη της Ρεν Μπεν Αρφά!

Οι δυο τους φτάσανε μέχρι και στα δικαστήρια, αφού μόνο που δεν πιαστήκανε στα χέρια όταν συνυπήρξαν στην Παρί.

Έτσι, τώρα μετά τη νίκη της Ρεν με 3-1 στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός που ανήμερα του αγώνα έκλεισε τα 32 του χρόνια, βγήκε καβάλα στο άλογο και έκανε προσωπική επίθεση στον τεχνικό των Λονδρέζων: «Το βασικό μου κίνητρο ήταν να κάνω μια καλή εμφάνιση ώστε να νικήσουμε και να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας να προκριθούμε. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Παρ’ όλα αυτά είδα στον πάγκο τον ίδιο Έμερι, ταραγμένος όπως πάντα. Τον κοίταξα μερικές φορές και με έκανε να γελάω. Δεν άλλαξε…».

? Ben Arfa after beating Arsenal: “I did see the same Emery, as agitated as ever. I looked over at him a few times and that made me laugh a little. He hasn't changed.”



