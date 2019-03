Η Ρεάλ διαλυόταν και ο Σέρχιο Ράμος… πέρα βρέχει! (vid)

Ο αρχηγός της «βασίλισσας» βρισκόταν στις κερκίδες του γηπέδου, ποζάροντας για το ντοκιμαντέρ του, τη στιγμή που η ομάδα του έχανε με 1-4 από τον Αίαντα και έμενε εκτός της διοργάνωσης.

Ο Ισπανός αμυντικός αντίκρισε επίτηδες την κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις του πρώτου αγώνα με τον Άγιαξ, ώστε να εκτίσει την ποινή στον επαναληπτικό και να έμπαινε… καθαρός στην παρουσία της Ρεάλ στα προημιτελικά.

Τα προημιτελικά όμως, είναι πλέον μόνο στα όνειρα των…. αλλά ο Ισπανός δεν φαίνεται να σκάει ιδιαίτερα για το διασυρμό από τους Ολλανδούς.

Μάλιστα, ο Ράμος την ώρα του αγώνα είχε στήσει ένα ειδικό κλειστό πάλκο με την επωνυμία "SR4" στο Μπερναμπέου, και τραβούσε πλάνα με συνεργείο για το ντοκιμαντέρ που γυρίζει για τη ζωή και την καριέρα του.

Sergio Ramos ploy to pick up ban for Ajax clash backfires spectacularly... and every scowl is captured by Amazon documentary teamhttps://t.co/zgG1jtfrhU pic.twitter.com/caxPVzdtjQ