Κατέρρευσε παίκτης και πέθανε, αλλά συνεχίστηκε το ματς! (vid)

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 30 ετών άφησε ο Ερμάν Τσινγκά. Ο επιθετικός της Αλκάντα FC κατέρρευσε στο 23ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα με τη Μίσιλε FC (1-2) για το πρωτάθλημα της Γκαμπόν κι όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, κανένα από τα δύο ασθενοφόρα που βρίσκονταν στο γήπεδο δεν διέθετε απινιδωτή ή μάσκα οξυγόνου, με αποτέλεσμα ο παίκτης να ξεψυχήσει κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Το αξιοσημείωτο πάντως είναι πως το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά μετά την κατάρρευση του Τσινγκά, με την ομάδα του να παίρνει τη νίκη με γκολ στο φινάλε.

Το γεγονός που σοκάρει πέρα από τον θάνατο του ποδοσφαιριστή είναι ότι αυτός ήταν ο έβδομος στα 12 χρόνια ζωής που μετράει το πρωτάθλημα της χώρας!

Gabon National Oil-Foot mourning. Akanda FC player Herman Tsinga who died upon his transfer to Owendo CHU after collapsing on the pitch a few seconds after an aerial duel in the 23rd minute of the game against Missile FC in the stage of the INJS. RIP pic.twitter.com/B2dnFu1t3K