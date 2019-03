Χαμός με τον Πρίγιοβιτς: Τα «πεταμένα λεφτά» και ο ΠΑΟΚ! (photos&videos)

Για τη μεταγραφή του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς έχουν γραφτεί πολλά. Από το κόστος της μεταγραφής του στην Αλ Ιτιχάντ μέχρι την αναταραχή που θα έφερνε στον ΠΑΟΚ η απουσία του.

Κι αν στην Τούμπα βρήκαν τρόπο να ξεπεράσουν την (επιθετική) παρουσία του αλλάζοντας αγωνιστικό προφίλ με τον δικέφαλο να οδεύει «καρφί» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στην Σαουδική Αραβία «κλαίνε» τα λεφτά τους! Κυριολεκτικά!

Τόσο ο κόσμος όσο και η διοίκηση της Αλ Ιτιχάντ γκρινιάζουν για τις επιδόσεις του Σέρβου που αποκτήθηκε ως μετρ του σκοραρίσματος αλλά συνεχίζει να μην μπορεί να βρει δίχτυα.

Στα social media μάλιστα οπαδοί της Αλ Ίτιχαντ κάνουν λόγο για... πεταμένα λεφτά, ενώ υπάρχουν «φωνές» που ζητούν από τον ΠΑΟΚ να τον πάρει πίσω!

