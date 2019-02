Το «έγκλημα» και η «τιμωρία» του Κέπα (video)

Υπεύθυνος ο 24χρονος Κέπα Αριζαμπαλάγκα, ένας από τους πιο ταλαντούχους αλλά και κακομαθημένους τερματοφύλακες του κόσμου.

Όταν η Τσέλσι έδωσε μάχη με την Ρεάλ Μαδρίτης και 80 εκ. ευρώ για να κάνει δικό της τον νεαρό πορτιέρο το περασμένο καλοκαίρι, ο Μαουρίσιο Σάρι σίγουρα δεν περίμενε τέτοιες συμπεριφορές από τον Ισπανό.

Ο Κέπα εκτέθηκε αλλά κυρίως εξέθεσε την ομάδα του αρνούμενος να γίνει αλλαγή στον τελικό απέναντι στην πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι, κι ενώ όλος ο πάγκος της Τσέλσι φώναζαν για να βγει έξω για να μπει ο Βίλι Καμπαγέρο.

Ακόμη και αν η Τσέλσι κατακτούσε το τρόπαιο, η ανυπακοή/ασέβεια του Κέπα είναι σίγουρο ότι θα επισκίαζαν την επιτυχία της ομάδας του, ωστόσο όπως γίνεται αντιληπτό τα πράγματα για τον Ισπανό είναι ακόμη χειρότερα μετά την απώλεια του τροπαίου.

Ο νεαρός πορτιέρο κατάλαβε πόσο λάθος ήταν η κίνησή του και πόσο κακή εντύπωση δημιούργησε λίγα δευτερόλεπτα μετά το τέλος του αγώνα, όταν ένας φίλαθλος της Τσέλσι έδωσε το χέρι του σε όλους τους παίκτες εκτός από τον Ισπανό!

Κατά τα άλλα σύσσωμος ο αγγλικός Τύπος καυτηριάζει τη συμπεριφορά του παίκτη ενώ οι αντίπαλοί του χλευάζουν τον ίδιο και την ομάδα του.

Πρώτος και καλύτερος ο αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι Βινσέντ Κομπανί ο οποίος έσπευσε να τρολάρει τον Κέπα λέγοντας αρχικά: «Φυσικά και δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Μακάρι να το είχα κάνει και εγώ ανά καιρούς όταν δεν θα θέλω να γίνομαι αλλαγή» για να εξηγήσει σοβαρεύοντας σχετικά με τον Καμπαγέρο: «Ξέρω πόσο καλός είναι ο Βίλι στα πέναλτι, όταν κατακτήσαμε τη διοργάνωση απέναντι στην Λίβερπουλ ήταν τρομερός, κέρδισε τα πέναλτι για εμάς. Δεν έγινε όμως η αλλαγή και είχαμε αυτοπεποίθηση στα πέναλτι».

